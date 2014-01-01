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تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات

الإثنين 20 يوليو 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تم العثور على جثتها امس .. القاء القبض على أب قتل ابنته قبل عشر سنوات


رام الله / سما /

تمكن جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الشرطة  من اعتقال متهم بقتل ابنته، قبل 10 سنوات والقائها داخل بئر في الخليل 

واضاف جهاز المخابرات انه ومن خلال المتابعة والتحريات والتحقيقات، تم القاء القبض على أحد الاشخاص وخلال التحقيق معه اعترف بأنه قتل ابنته قبل نحو 10 سنوات وقام بالقاء جثتها داخل بئر بجوار المنزل.

وكان أحد المواطنين قد عثر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على جثة متحللة داخل بئر بجوار منزل عمه، وكان يعتقد بأن الجثة تعود لشاب في العشرينات من عمره.

وتابع جهاز المخابرات " كان الاعتقاد السائد بأن الجثة تعود لشاب، ولكن بعد المعاينة من قبل الطبيب الشرعي، تبين بأنها تعود لفتاة، ومن خلال المتابعة والعمل الحثيث والمشترك بين المخابرات والشرطة  تم القاء القبض على والدها وهو متهم بقتلها، وسيتم احالته للنيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق معه وتقديمه للعدالة لأخذ المقتضى القانوني بحقه". 

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