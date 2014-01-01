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الحية يعلق على اقامة مهرجان وطني في غزة خلال الايام القادمة

الإثنين 20 يوليو 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يعلق على اقامة مهرجان وطني في غزة خلال الايام القادمة


غزة / سما /

اكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، على التوافق بين حركتي فتح وحماس على عقد مهرجان مركزي خلال الأيام المقبلة، بمشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

وأشار الحية، إلى أن ذلك جاء استكمالًا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، مشيرًا إلى أن المهرجان سيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة للرئيس محمود عباس، وكلمة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال "هذا المهرجان رسالة لكل الأطراف؛ تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم، وصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية".

#الحية #حماس #فتح #مهرجان #غزة

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