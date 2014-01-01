أوبرا وينفري تتبرع بـ3 ملايين دولار لمساعدة سكان لوس أنجلوس

وكالات / سما /

رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا لمستويات شديدة الخطورة في البرازيل ودول أخرى في أمريكا الشمالية، مازالت الولايات المتحدة من أكثر الدول المتضررة في العالم صحياً واقتصادياً جراء جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم لتصنع واقعاً جديداً صعباً دفع الكثير من مشاهيرها لمساندة أكثر الناس تضرراً بالتبرعات المالية والمساندة المعنوية والإنسانية. وأحدث المتبرعات أوبرا وينفري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تبرعت مؤسسة الإعلامية العالمية أوبرا وينفري الخيرية بـ3 ملايين دولار،لمساعدة سكان جنوب لوس أنجلوس، الذين عانوا من تفشي فيروس كورونا.

هذا التبرع كان لصالح الإئتلاف الجديد “South LA Forward” الذي يوفر الطعام الطازج واختبار “فيروس كورونا – كوفيد 19” والرعاية الصحية والمساعدة المالية، لأولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.

وقالت أوبرا في بيان: “بينما أستمر في البحث عن طرق لدعم المجتمعات المحرومة، أدهشني النهج الفريد متعدد الطبقات الذي يحدث تغييراً حقيقياً في حواجز وصول الغذاء الصحي والرعاية الصحية الجيدة والفرص التعليمية “.