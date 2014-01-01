اليابان.. الشرطة توقف شخصا يحاول مواعدة السيدات عبر ثقب إطارات سياراتهن

وكالات / سما /

ألقت الشرطة اليابانية القبض على شاب اعتمد على طريقة غير مألوفة للتعرف على مئات السيدات في البلاد، وذلك عن طريق ثقب وتمزيق إطارات سياراتهن.

وكان الشاب يوشيتو هارادا يثقب إطارات سيارات سيدات يابانيات، ومن ثم يعرض عليهن المساعدة لتخطي هذا الموقف، محاولا تطوير العلاقة مع ضحاياه للحصول على موعد.

ونجحت سيدة في كشف أمر هارادا، بعدما وجدت الإطار الأمامي لسيارتها ممزقا بشكل كامل، وعندما اقترب الشاب لمساعدتها تذكرت على الفور أن نفس المشهد تكرر منذ عام ومع نفس الشخص.

وقررت هذه السيدة على الفور أن تتصل بالشرطة، وأوضحت أن هناك تعمدا من هذا الشاب، وبالفعل تحركت الشرطة وفحصت الكاميرات الموجودة في الشوارع التي شهدت هذه الحوادث المتكررة، وتوصلت إلى الشاب الياباني، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه اعترف سريعا أنه كان يفعل ذلك بغرض التعرف على السيدات.

واكتشفت الشرطة اليابانية أن هارادا قام بهذا الفعل مرارا وتكرارا، ودفع تعويضات في عام 2013 بعد القبض عليه بسبب التهمة ذاتها وكان معرضا لدخول السجن.

وتعتقد الشرطة اليابانية أن هارادا أتلف ما قد يزيد على ألف إطار خلال السنوات العشر الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام يابانية