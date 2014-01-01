الاونروا توزع مساعدات نقدية لعشرات اّلاف الاسر الفقيرة في قطاع غزة

غزة / سما/

قال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الوكالة في غزة بدأت منذ صباح هذا اليوم بتوزيع مساعدات مالية للأسر اللاجئة التي تواجه عبئاً اقتصاديا يزداد صعوبة في ظل أزمة كوفيد 19".

واضاف ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان القيمة الاجمالية للمساعدة المالية تبلغ 1,856,520 دولار أمريكي، حيث سيستفيد منها 46,413 شخصاً (40 دولار للشخص الواحد) موضحا ان الاونروا اعتمدت المعايير التالية في الاختيار" الأسر المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع أوالفقر المطلق ولديها أكثر من معيار من معايير الهشاشة في الأسرة التي تم تحديدها من قبل الأونروا ومنها: عمر وجنس رب الأسرة والإعاقات والأمراض المزمنة وكذلك حجم الأسرة.

وتابع "ستقوم الأونروا بإرسال رسائل نصية للأسر المستحقة بالتوجه الى البنك لاستلام المساعدة المالية، وتشمل أيضا أرقام للتواصل في حال أي استفسار بخصوص استلام المساعدة من البنك".

وبين انه "حرصاً على سلامة وصحة منتفعيها ومجتمع اللاجئين، اتخذت الأونروا اجراءات الوقاية الصحية من خلال تمديد فترة توزيع المساعدة المالية لمدة أسبوع لتجنب الازدحام داخل البنوك".