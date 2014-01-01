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إنستغرام يخطط لضرب تيك توك بميزة جديدة

الإثنين 20 يوليو 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنستغرام يخطط لضرب تيك توك بميزة جديدة


وكالات / سما /

يخطط تطبيق إنستغرام لإطلاق ميزة مشابهة لتلك التي يقدمها تطبيق تيك توك، خلال الأسابيع القادمة، في الولايات المتحدة و50 دولة أخرى، وفقا لما نقل موقع "NBC" الإخباري الأميركي.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فمن المتوقع إطلاق الميزة في وقت مبكر من شهر أغسطس/آب القادم.

وتحمل الميزة الجديدة اسم "ريلز"، وفقا لما أعلن إنستغرام في نوفمبر الماضي.

على غرار تيك توك!

فيما تتيح الميزة للمستخدم إعادة إنتاج فيديوهات موسيقية على غرار تيك توك، وتعديل فيديوهات قصيرة مدتها 15 ثانية.

كما يشير الموقع إلى أن المستخدم سيكون قادرا على استعمال مقطع صوتي من فيديو يعود لشخص آخر، وإعادة تصوير الفيديو الخاص به، كما هو شائع في تيك توك.

وقام إنستغرام بطرح الميزة فعليا في مجموعة دول شملت الهند والبرازيل.

وفي بداية الأمر، بدت خطوة إنستغرام كمحاولة لسحب الأضواء من تيك توك مرة أخرى، إلا أن الضغوط السياسية الراهنة بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تطرقت إلى تحذيرات أمنية بسبب التطبيق الصيني، أضافت سببا آخر لإطلاق الميزة حاليا.

"توب ريلز"

يذكر أن إنستغرام كان قد أشار العام الماضي إلى إمكانية رفع الفيديوهات المُنتجة باستخدام ميزة "ريلز" إلى القصص الشخصية، وإرسالها عبر الرسائل الخاصة، أو نشرها عبر حساب إنستغرام لتظهر في خانة "توب ريلز".

وأكد متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة ودول أخرى، بالقول "نحن متحمسون لجلب ريلز إلى دول أكثر، بما فيها الولايات المتحدة"، دون الإفصاح عن تفاصيل أدق، وفقا لما نقل موقع "تيك كرانش" التقني.

#إنستغرام #تيك توك

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