الصحة: تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 468 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع عدد الاصابات الى 8360.

كما اعلنت في تقرير حول الحالة الوبائية في فلسطين - فيروس كورونا (خلال الـ24 ساعة الماضية)، تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار.

وبينت أنه لم تسجل حالات تعافٍ جديدة.

والحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة: 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 3 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجرت 3967 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها.

يشار أن عدد حالات التعافي: 2095، وعدد حالات الوفاة: 65.

توزيع الإصابات الجديدة

- محافظة القدس: 211| مدينة القدس 101- قطنة 3- بدو 1- مخيم قلنديا 23- الرام 20- عناتا 5- كفر عقب 16- العيزرية 30- أبو ديس 7- بيت دقو 1- بيت سوريك 2- جبع 2.

- محافظة رام الله والبيرة: 38| 8 مدينة رام الله- 2 مخيم الجلزون- 3 البيرة- 1 نعلين- 20 مخيم دير عمار- 1 مخيم الأمعري- 1 عبوين- 2 برهام.