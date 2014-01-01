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الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا لا تتخطى الـ1000 لأول مرة منذ أسبوعين

الإثنين 20 يوليو 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا لا تتخطى الـ1000 لأول مرة منذ أسبوعين


القدس المحتلة / سما /

سجلت 951 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد خلال أمس الأحد، وكذلك سجل تراجعا في نتائج الفحوصات الموجبة، بحيث يسجل هذه الانخفاض بالإصابات والنتائج لأول مرة منذ أسبوعين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 28424 إصابة، بينها 259 إصابة خطيرة جدا و75 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يلاحظ الاستمرار بالارتفاع في الحالات الخطيرة جدا.

وسجلت منذ ساعات منتصف الليل 4 وفيات جديدة ما يرفع حصيلة وفيات كورونا  إلى 415 حالة، كما شخصت منذ منتصف الليل حتى ساعات صباح الإثنين، 278 إصابة، ما يشير لارتفاع بالإصابات بنسبة 7.3%

وأعلن عن نتائج 19337 اختبارا من مجمل فحوصات لاكتشاف كورونا التي أجريت في البلاد خلال أمس الأحد، ولوحظ التراجع بنتائج الإصابات الموجبة لتقف عند 5.5%، وهو الانخفاض الأبرز الذي يسجل منذ أسبوعين، علما أن معدل النتائج الموجبة يوميا تراوح بين 6% إلى 7%.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، شهدت الأيام الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات لأشخاص الذين لا يتواجدون في مراكز الخطر أو عادوا من خارج البلاد، بحيث أنه في تاريخ 16-7-202 كان عددهم 1828 شخصا، ويوميا سجل تراجعا حادا، ليبلغ عددهم اليوم 278 شخصا.

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