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قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من الضفة

الإثنين 20 يوليو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من الضفة، بينهم أسرى سابقون، رافق ذلك مواجهات واعتداءات على المواطنين، وإصابة مواطنين اثنين برصاص الاحتلال.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من جنين، واُحتجز آخر لساعات، وهم: نعيم جمال الزبيدي، وشقيقه أنطوان حيث أُفرج عنه لاحقاً بعد أن احتجزته قوات الاحتلال واعتدت عليه، بالإضافة إلى يوسف عماد العامر.

ومن بلدة المزرعة الغربية ومخيم الجلزون في رام الله، اعتقل الاحتلال كلا من: صلاح علي شريتح (19 عاما)، وأحمد عبد الكريم لدادوة، وجهاد موسى أبو ليلى، وجمال محمود بيوض، بالإضافة إلى حسين ياسر العيشاوي (17 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين مواطن من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وهو مصطفى البياع، حيث جرى اعتقاله عقب الاعتداء عليه بالضرب، ومواطن آخر من بيت لحم وهو محمد إبراهيم أبو عاهور (32 عاما).

يُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت مساء أمس مدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، من بلدة قطنة، عند حاجز طيار على شارع نفق بلدة بدو شمال غرب القدس.

#الاحتلال

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