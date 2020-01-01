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مورينيو: مانشستر يونايتد أخطأ بتجديد عقد دي خيا

الإثنين 20 يوليو 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: مانشستر يونايتد أخطأ بتجديد عقد دي خيا


وكالات / سما /

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام على أن ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد كان محظوظاً بحصوله على عقد جديد الذي ضمن له استمراره لفترة طويلة مع النادي وجني أموال طائلة رغم تراجع مستواه.

وأعلن مانشستر يونايتد تجديد عقد دي خيا في بداية الموسم الماضي، أي قبل عامين تقريباً، وتم منحه راتب سنوي قدره 11 مليون يورو، ليصبح أعلى حارس أجراً في الدوري الإنجليزي، وضمن الأعلى اجراً في البطولة عموماً.

وكان دي خيا ضمن أفضل حراس المرمى في العالم خلال العقد الماضي، لكن مستواه تراجع بشكل كبير في الموسم الماضي، وازدادت هفواته بشكل كبير هذا الموسم، وحمّله الكثيرين مسؤولية العديد من التعثرات والهزائم، والتي كان آخرها الخسارة من تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرى المدرب البرتغالي أن ناديه السابق مانشستر يونايتد لم يكن موفقاً بتجديد عقد دي خيا ومنح هذا الراتب الضخم، كما وصف الحارس الإسباني بـ”المحظوظ”.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “إنه حارس جيد جداً، لكنه محظوظ بتوقيعه على عقده الأخير”.

وتابع “اعتقد أن الوقت الذي وقع فيه على عقده الكبير لم يكن الشيء الصحيح لجعل مانشستر يونايتد يدفع الكثير من الأموال للاحتفاظ به، قبل عام أو عامين، كان العالم كله يسعى خلفه، الآن أصبحت جميع الأبواب مغلقة أمامه”.

#جوزيه مورينيو #دي خيا

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