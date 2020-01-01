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الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإسباني بعد إسدال الستار على المسابقة

الإثنين 20 يوليو 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإسباني بعد إسدال الستار على المسابقة


وكالات / سما /

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، بلقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" لهذا الموسم، بعد إسدال الستار على منافسات المسابقة أمس الأحد.

وأحرز ميسي، هدفين في اللقاء الذي جمع برشلونة بمضيفه ألافيس في المرحلة الـ38 الأخيرة من "الليغا"، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 5-0. 

وبهذه الثنائية، رفع ميسي عدد أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 25 هدفا، ليتوج بلقب هداف المسابقة للمرة السابعة في تاريخه.

وفيما يلي ترتيب أفضل خمسة هدافين في الدوري الإسباني بعد ختام المسابقة:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) - 25 هدفا

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) - 21 هدفا

3- جيرارد مورينو (فياريال) - 18 هدفا

4- راؤول غارسيا (أتلتيك بيلباو) - 16 هدفا

5- لويس سواريز (برشلونة) - 16 هدفا.

#الدوري الإسباني #ميسي #بنزيما

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