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فيديو.. ريال مدريد يختتم موسمه بالتعادل مع ليجانيس في مباراة مثيرة

الإثنين 20 يوليو 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يختتم موسمه بالتعادل مع ليجانيس في مباراة مثيرة


وكالات / سما /

اختتم فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان موسمه في الدوري الإسباني بتعادل مثير مع فريق ليجانيس بنتيجة هدفين في كل شبكة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثمانية والثلاثين من عمر لا ليجا.

وأدت نتيجة المباراة إلى هبوط فريق ليجانيس رسمياً إلى الدوري الدرجة الثانية الإسباني بعد فشله بالفوز على ريال مدريد، وتعدي فريق سيلتا فيجو.

ولم تغير نتيجة المباراة أي شيء يخص ريال مدريد الذي حقق اللقب رسمياً يوم الخميس الماضي بفوزه على فريق فياريال في الجولة قبل الأخيرة، لينهي الموسم متفوقاً على برشلونة بفارق 5 نقاط.

ريال مدريد وكالعادة دخل المباراة بشكل قوي مستغلاً فارق الامكانيات بينه وبين فريق ليجانيس، من أجل احكام يده على اللقب.

وبالفعل وفي الدقيقة التاسعة وبالتخصص نجح القائد سيرجيو راموس من افتتاح الأهداف في الدقيقة التاسعة من ضربة رأسية جاءت من ركنية رائعة من بصناعة فرنشيسكو إيسكو.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات نجح بريان جيل من تسجيل هدف التعادل واعطاء بعض الأمل لفريقه وزملائه في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة رقم 52 نجح ماركو أسينسيو بتسجيل هدف ريال مدريد الثاني، قبل أن يتعادل روجير لصالح ليجانيس قبل النهاية بحوال ربع ساعة، لينتهي اللقاء 2-2.

#ريال مدريد #ليجانيس

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