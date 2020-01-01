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وزير الداخلية الاسرائيلي يحذر من أن يلقى نتنياهو مصير رابين

الإثنين 20 يوليو 2020 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية الاسرائيلي يحذر من أن يلقى نتنياهو مصير رابين


القدس المحتلة / سما /

 حذر أرييه درعي وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، من أن تقود التهديدات المتواصلة ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إلى اغتياله مثلما جرى مع رئيس الوزراء الأسبق اسحاق رابين.

ووفقًا لموقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن درعي وجه رسالة لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، يحذر فيها "من سياسة التحريض الخطيرة ضد نتنياهو"، داعيًا إياه "إلى تعزيز الأمن حول رئيس الحكومة".

ورأى "أن هناك كارثة قد تحدث في ظل حالة التحريض الخطيرة لقتل نتنياهو وعائلته"، مشددًا "على ضرورة العمل لمنع مثل هذه الكارثة".

وقال زعيم حزب شاس "سيجد المجتمع الإسرائيلي صعوبة في مواجهة مثل هذا الحدث مرةً أخرى".

وكان يائر نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه خطابًا رسميًا للمدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت يطالبه بالتحقيق في التهديدات المتزايده بحقه وحق عائلته.

وقد اشتكى نتنياهو بنفسه مؤخرًا لشرطة الاحتلال بتلقيه تهديدات بالقتل، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم.

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