  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باسيل يدعو لإخراج اللاجئين الفلسطينيين من لبنان والفصائل تدين

الإثنين 20 يوليو 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باسيل يدعو لإخراج اللاجئين الفلسطينيين من لبنان والفصائل تدين


رام الله / سما /

رفضت فصائل فلسطينية، أمس، الأحد، تصريحات لصهر الرئيس اللبناني، ورئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجيّة السابق، جبران باسيل، اعتبر فيها أن لوجود اللاجئين الفلسطينيين تأثيرًا على تحقيق بلاده لمبدأ "الحياد"، ودعا إلى إخراجهم من لبنان.

ودعا تحالف القوى الفلسطينية في لبنان (يضم غالبية الفصائل الفلسطينية)، في بيان، إلى "التصدي لكافة الحملات الإعلامية المغرضة التي تفوح منها رائحة العنصرية والحقد والكراهية".

وشدد على رفضه المطلق للمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين وإسرائيل التي احتلت الأرض الفلسطينية والعربية.

وأكّد التحالف تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

والأحد، صرح باسيل بعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في قرية الديمان (شمال)، بأن "مبدأ حياد لبنان يمكن أن ينجح إذا اعترفت الدول المجاورة به وطبقته من خلال إخراج عناصر الخارج المتفجرة في الداخل"، وأشار باسيل إلى أنه من بين عناصر الخارج المتفجرة، الوجود الفلسطيني في لبنان، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" يرد على تصريحات سابقة للبطريرك الراعي، طالب فيها بتحقيق مبدأ "حياد لبنان"، واعتبر أن "هيمنة ’حزب الله’ على الحكومة في البلاد، تركت لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأميركي أو الأوروبي".

#باسيل #لبنان #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

وكيل وزارة التنمية يتحدث عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في غزة.. وحالة وفاة في الخليل

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

هنية يكشف عن اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

لدفاعها عن فلسطين ..هجوم مصري حاد على الفنانة السورية "كندا علوش"

أولمرت يشن هجوما كاسحا على نتنياهو: قريبا سيكتشف الإسرائيليون أن الملك جبان.. مخادع وضعيف!

هآرتس: هكذا تقيم إسرائيل “يشعستان” في الضفة الغربية مكان الدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي يتحدث عن تجربته وكيف أصيب بحرب غزة 2014

غانتس يمدد تجميد قرار معاقبة البنوك بسبب رواتب الأسرى

هل يقصف الحوثيون ايلات بالصواريخ ردا على تخريب اسرائيل للمنشئات النووية الايرانية ؟

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

وفاة مواطن من مخيم الفوار في الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65