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الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ وينصب "كرفانات" شرق بيت لحم

الإثنين 20 يوليو 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من  البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في تلك المنطقة في اطار أطماع استيطانية؛ لتوسيع حدود المستوطنة من خلال اقامة بؤر استيطانية،  مشيرا إلى  قوات الاحتلال نصبت عددا من الكرفانات في تلك المساحات.  

وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم، ويسكنها حوالي 800 نسمة، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقا، هما: "معالي عاموس"، و"آفي مناحيم"، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

#الاحتلال

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