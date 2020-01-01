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في ظل أزمة كورونا.. إضراب الممرضين في المستشفيات الإسرائيلية

الإثنين 20 يوليو 2020 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل أزمة كورونا.. إضراب الممرضين في المستشفيات الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 بدأ الممرضون في المستشفيات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إضرابًا مفتوحًا عن العمل احتجاجًا على ظروف العمل خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن الإضراب تقرر بعد فشل التوصل لاتفاق بين نقابة الممرضين ووزارة المالية الإسرائيلية بشأن الميزانيات المحددة لهم.

وتقرر وضع جدول طوارئ محدود لخدمة العمليات الطارئة من قبل الممرضين والممرضات.

ويهدف الاحتجاج إلى محاولة زيادة القوى العاملة وتخصيص مزيد من الموارد لهم وللنظام الصحي بأكمله، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بأكملها في ظل عدم تحمل جهات الاختصاص المسؤولية عما يجري.

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