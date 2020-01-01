أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة اليوم الاثنين

غزة / سما /
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
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أسعار الدواجن:
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أسعار طبق البيض:
8 – 9 شيكل
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أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شيكل
صدر: 19 شيكل
شيش: 20 شيكل
فخد: 11 شيكل
دبوس: 12 شيكل
جناح: 8 شيكل
كبدة: 15 شيكل
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أسعار الحبش:
صدر حبش: 16 شيكل
فخذ حبش بدون ظهر: 11-12 شيكل
فخذ حبش بظهر: 9 شيكل
دبوس حبش: 11 شيكل
كبدة حبش: 16 شيكل
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أسعار الأسماك الطازجة:
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دنيس (برك): 1ك = 33 شيكل
سكمبلة: 1ك = 14 شيكل
سكمبلة كبيرة: 25 شيكل
سردينة = 17 شيكل
سردينة بزرة: 3 شيكل
فريدي: 17 شيكل
فريدي وسط: 15-20 شيكل
سويسي: 25 شيكل
سويسي: 25-30 شيكل