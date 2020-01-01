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أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة اليوم الاثنين

الإثنين 20 يوليو 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق غزة اليوم الاثنين


غزة / سما /

أسعار اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

—-

أسعار الدواجن:

—-

أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

—-

أسعار الدجاج:

1ك = 8.5 – 9 شيكل

صدر: 19 شيكل

شيش: 20 شيكل

فخد: 11 شيكل

دبوس: 12 شيكل

جناح: 8  شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

صدر حبش: 16 شيكل

فخذ حبش بدون ظهر: 11-12 شيكل

فخذ حبش بظهر: 9 شيكل

دبوس حبش: 11 شيكل

كبدة حبش: 16 شيكل

—-

أسعار الأسماك الطازجة:

—-

دنيس (برك): 1ك = 33 شيكل

سكمبلة: 1ك = 14 شيكل

سكمبلة كبيرة: 25 شيكل

سردينة = 17 شيكل

سردينة بزرة: 3 شيكل

فريدي: 17 شيكل

فريدي وسط: 15-20 شيكل

سويسي: 25 شيكل

سويسي: 25-30 شيكل

 
#أسعار الدجاج #الدجاج

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