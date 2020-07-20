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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الاثنين

الإثنين 20 يوليو 2020 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الاثنين


غزة / سما /

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 20-7-2020:

أسعار الخضروات:

—-

بامية: 7 شيكل

بامية مصرية: 5 شيكل

خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل

خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

بصل: 8 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

فلفل: 1ك = 1 – 2 شيكل

فليفلة: 1ك = 3 شيكل

جزر: 2 شيكل

أسعار الفواكه:

—-

موز: لا يوجد

رمان: 4 شيكل

تفاح: 5 شيكل

سانتروزة: 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 5 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تين: 6 – 7 شيكل

عنب: 5 – 7 شيكل

كيوي: 5 – 6 شيكل

مانجا: 5 شيكل

صبر (25 حبة) = 10 شيكل

ذرة: 7 كوز = 5 شيكل

#الخضروات

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