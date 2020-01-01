رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، خبر تسجيل 3 وفيات و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و325 حالة تعافٍ في فلسطين.

كما تناولت في عناوينها تجديد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضهما لمخطط الضم ودعمهما لقيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ أكد رفض بلاده لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي.. السيسي خلال اتصاله بالرئيس: مصر تقف دوما الى جانب الحق الفلسطيني

_ استقبل وزير الخارجية المصري.. العاهل الأردني: أي إجراء اسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضٍ بالضفة الغربية مرفوض

_ 3 وفيات و465 إصابة جديدة بـ "كورونا" و325 حالة تعافٍ

_ أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

_تسجيل وفاة بصفوف جاليتنا في قطر بسبب "كورونا"

_ مساعٍ فلسطينية لعقد اجتماع للجمعية العامة بخصوص مخططات الضم الاسرائيلية.. المالكي: "الجنائية الدولية" قد تصدر قرارها في أية لحظة حول فتح تحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية

_ إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة واعتقال المحافظ غيث والعميد الفقيه

_ عدد الإصابات بين المخالطين ارتفع الى 31 إصابة.. عرس مخيم دير عمار: تدهور الحالة الصحية لوالد العريس وعمته وزوجة شقيقه الحامل

_ برلمان جنوب أفريقيا: خطة إسرائيل في الضفة تذكرنا بحقبة الفصل العنصري

_ "تويتر" تعطل تسجيلا مصورًا أعاد ترامب تغريده بعد شكوى من "لينكين بارك"

_ إصابات كورورنا في العالم تتجاوز 14.35 مليون والوفيات تتخطى الـ 600 ألف

_ وقفة في بيت لحم دعما للأسرى المرضى

_ إرجاء محاكمة نتنياهو بتهم فساد الى العام المقبل.. وآلاف الاسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية

"الأيام":

_ السيسي للرئيس: شكري سينقل لكم اليوم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية

_ حصيلة مرتفعة جديدة: 3 وفيات و465 إصابة وتسجيل إصابتين في غزة لعائدين الى القطاع

_ عمان والقاهرة تجددان رفض خطط الضم ودعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67

_ الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس

_ الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس 24 ساعة

_ حالة وفاة و69 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

_ جنين: إصابة عامل برصاص مسلحين قرب جدار الفصل

_ مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية واسعة في محافظة نابلس

_ المالكي: "الجنائية الدولية" قد تصدر قرارها في أي لحظة حول فتح تحقيق في الجرائم الاسرائيلية

_ القضاء يرجئ بدء محاكمة نتنياهو الى مطلع العام المقبل

"القدس":

_ السيسي يؤكد للرئيس عباس وقوف مصر الى جانب الحق الفلسطيني

_ 465 إصابة جديدة بكورونا و325 حالة تعافٍ

_ العاهل الأردني يجدد رفضه لأي ضم إسرائيلي ويؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

_ بلدية القدس تعد لبناء دولاب ضخم مقابل البلدة القديمة

_ إصابة شابين بالرصاص في بلاطة ومستوطنون يحرقون كروم الزيتون

_ عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل

_ 120 مستوطنا يقتحمون الأقصى

_ إسرائيل تسيطر على طائرة صغيرة قرب الحدود مع لبنان