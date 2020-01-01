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جنين: الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص الحي ويعتقل أسيرين محررين خلال مواجهات

الإثنين 20 يوليو 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أصيب، اليوم الاثنين، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واُعتقل أسيران محرران عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر محلية ، أن الشاب إسلام فائق ضبايا أصيب بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، واعتقالها الأسيرين المحررين نعيم جمال زبيدي، ويوسف عماد العامر.

وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب انطون جمال زبيدي لساعات، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تخلي سبيله.

كما دمرت قوات الاحتلال "حاجز المحبة" التابع لقوى الأمن عند مدخل جنين الجنوبي، الذي أقيم من قبل لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس "كورونا" .

#الاحتلال

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