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الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على قطعة أثرية في بيت لحم

الإثنين 20 يوليو 2020 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، واستولت على قطعة أثرية شرقا.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم أبو عاهور (32 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

هذا واستولت تلك القوات على قطعة أثرية كبيرة الحجم في بلدة تقوع، وهي عبارة عن حوض العماد. 

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، ان قوات الاحتلال داهمت منزله القريب من مقر البلدية، وقامت باحتجاز جميع افراد العائلة، ثم قامت بالاستيلاء على القطعة الأثرية التي كان يحتفظ بها قرب منزله، علما أنها تعرضت إلى السرقة أكثر من مرة من مكانها الأصلي في خربة الدير الأثرية، وعليه تم الاحتفاظ بها، تمهيدا لنقلها إلى متحف أثرى.

وأضاف أبو مفرح أن الحوض الأثري الذي يعود تاريخه الى أكثر من 1600 عام، منقوش عليه كتابات بلغات مختلفة، حيث يبلغ قطره حوالي مترا ونصف المتر، ويزن قرابة 7 أطنان.

#الاحتلال

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