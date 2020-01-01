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عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

الأحد 19 يوليو 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة


طرابلس /سما/ (د ب أ)

وصف المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني “مصطفى المجعي” التحشيدات العسكرية الموجودة غرب مدينة سرت والتابعة للوفاق بـ”غير المسبوقة”.

 وقال المجعي فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الأحد: “اندلاع معركة تحرير مدينتي سرت والجفرة أمر محسوم وقريب جدا، وكذلك تحرير الحقول والموانئ الليبية، وهذه هي مهمة غرفة عمليات سرت الجفرة. ولكن الهدف الأوسع هو القضاء على حالة التمرد وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وتابع: “في حال قامت الدول الداعمة لحفتر بتحكيم العقل؛ فلن تكون هناك معركة. أما إذا اختارت تلك الدول القتال، فنحن مستعدون له، وكل الإمكانيات مسخرة لخدمة غرفة عمليات سرت الجفرة”.

وختم في هذا الشأن بالقول: “يبدو أن الروس سيتخلون عن حفتر، ولهذا فإن اعتماد حفتر بات يتجه أكثر ناحية قوات مرتزقة الجنجويد”.

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