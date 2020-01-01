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الجبريني: تسجيل (101) إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس

الأحد 19 يوليو 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبريني: تسجيل (101) إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس


القدس المحتلة /سما/

 أعلن د. علي الجبريني من "وحدة مكافحة كورونا-كلاليت الرئاسة تنسيق  وزارة الصحة الإسرائيلية"، يوم الأحد، عن تسجيل 101 اصابة  جديدة بفايروس كورونا بين صفوف المقدسيين ما يرفع الاصابات الإجمالية منذ بداية شهر حزيران  الى 1501، اصابة مقدسية . 

وقال الجبريني في بيانٍ صحفي، إن أربع من الاصابات الخطيرة تحسن وضعها وبالتالي، ينخفض عددها الاجمالي الى 15 إصابة مع وجود حوالي 150 إصابة متوسطة والباقي طفيفة.

وناشد، من أجل الاستمرار في العيش بشكل روتيني إلى جانب فيروس كورونا ، ألتزام إتباع  قواعد وزارة الصحة، من حيث  ارتداء كمامة الفم والانف في كل مرة نغادر  فيها المنزل ، الحفاظ على مسافة مترين بين شخص لاخر ، عدم الدخول لأي مكان عام اذا كنت مريضا او بوجود حرارة  مرتفعة أو ظهور أعراض تنفسية ، مواظبة التعقيم وغسل اليدين بين الحين والاخر. 

وطالب الجبريني، بضرورة  اجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس بعد انخفاض الإقبال عليها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين ، موضحا أن وزارة الصحة تنظر بخطورة الى استمرار اقامة المناسبات واللقاءات  الاجتماعية. 

#القدس #كورونا

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