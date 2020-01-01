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مخاوف إسرائيلية من تهديدات الحوثيين الأخيرة

الأحد 19 يوليو 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف إسرائيلية من تهديدات الحوثيين الأخيرة


القدس المحتلة /سما/

أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها إزاء تهديدات الحوثيين الأخيرة في اليمن بضرب أهداف إسرائيلية، موضحين أنه يجب عدم الاستهانة بالتهديدات اليمنية.
 
ووفقا لموقع "مكور ريشون" العبري، أوضحت المصادر أن إيران تستعد لرد عسكري ضد إسرائيل في أعقاب سلسلة الانفجارات التي استهدفت منشأتها النووية في نتناز.
 
ولفتت المصادر إلى أن إمكانية تنفيذ إيران لتهديداتها تزايدت في أعقاب التوقيع على اتفاق عسكري جديد مع سوريا قضى بتطوير إيران لمنظومة الدفاعات الجوية السورية وتزويدها بصواريخ أرض جو جديدة من نوع خرداد 3.
 
وأضافت المصادر أن إيران قد تنفذ ردها العسكري ضد إسرائيل من الأراضي السورية أو من الأراضي اليمنية عن طريق الحوثيين، حيث إن أقرب نقطة لليمن في إسرائيل هي مدينة إيلات ما يجعلها الأكثر تهديدا من صواريخ الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قد يلجأوا لاستهداف السفن الإسرائيلية التي تبحر في مضائق باب المندب من خلال استهدافها بصواريخ بر بحر، أو من خلال إرسال سفن متفجرة انتحارية تستهدف السفن الإسرائيلية.

#اسرائيل #الحوثيون #ايران #الجيش الاسرائيلي

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