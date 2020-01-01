رغم قيود الكورونا العمليات الفلسطينية في الضفة لا تتوقف

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة العبرية السابعة أنه على الرغم من قيود الكورونا إلا أن عدد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية تتزايد، حيث وصل عدد العمليات خلال النصف الأول للعام 2020 إلى أكثر من 1258 عملية.



ووفقا للقناة، أسفرت هذه العمليات عن إصابة أكثر من من 154 إسرائيليا، معظمهم من جنود الجيش الإسرائيلي، كما وصفت العديد من الإصابات بالخطيرة.



كما أشار التقرير إلى أنه قد وقعت أكثر من 6 عمليات دهس منذ مطلع العام الحالي أسفرت عن إصابة 15 إسرائيليًا من بينهم 13 جنديًا من الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود.