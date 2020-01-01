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الشيخ صبري: المسلمون والمسيحيون في خندق واحد بمواجهة الاجراءات الاحتلالية في الأراضي المقدسة

الأحد 19 يوليو 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ صبري: المسلمون والمسيحيون في خندق واحد بمواجهة الاجراءات الاحتلالية في الأراضي المقدسة


القدس المحتلة /سما/

صرح إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، أن العلاقات الحضارية والإنسانية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين هي علاقات متينة وعميقة عبر التاريخ، وهي تمثل نموذجاً يحتذى به، وهي أيضاً تمثل أنموذجاً عملياً للتصدي المشترك في مواجهة الاجراءات الاحتلالية الظالمة في الأراضي المقدسة.

وأكد على وحدة الصف الفلسطيني بخاصة في مدينة القدس، وعلى أن المسلمين والمسيحيين في خندق واحد، وأوفياء لهذه المدينة المباركة المقدسة. وأن هذه العلاقات أرسى دعائمها الخليفة عمر بن الخطاب في عهدته التاريخية (سنة 15ه/ 636م) وحتى قيام الساعة.

#عكرمة صبري #المسجد الاقصى

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