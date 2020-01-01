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الخارجية: 183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الأحد 19 يوليو 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم


رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا في العالم، الى 183 حالة وفاة و3683 إصابة، وذلك بتسجيل وفاة جديدة في صفوف جالياتنا في قطر. 

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة فتحية أحمد علي أبو عجينة (81 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 8، فيما تم تسجيل 55 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 682، منها 71 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و10 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى وبحالة مستقرة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة، وتم تأكيد تعافي 39 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما الى 590.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم تسجيل 14 اصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من شيكاغو، ونيو اورليانز، ومتشيغن، ليرتفع عدد الاصابات الى 2018، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الموريتانية الى تسجيل حالة تعافي جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 5، فيما تبقى حالتان نشطتان وتخضعان للحجر المنزلي.

من جهة ثانية، افاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بمغادرة دفعة جديدة من الاحباب العالقين في أرض الوطن، صباح هذا اليوم، للالتحاق باسرهم واعمالهم في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية. كما أفاد الفريق بوصول الأحباب القادمين من كل من قطر والامارات، علما بأن الرحلة التي وصلت من قطر كان على متنها عدد من الأحباب العالقين في كل من: ماليزيا، اندونيسيا، استراليا، نيوزيلندا، باكستان، سريلانكا، تايلند، لبنان، قطر.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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