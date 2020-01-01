ضباط احتياط: الحرب المقبلة ستكون كارثية على إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أعرب الكثير من ضباط وجنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي عن غضبهم واستيائهم الشديدين في أعقاب الوثيقة الداخلية التي نشرها موقع القناة 12 العبرية والتي كشفت عن تحذير رئيس الأركان أفيف كوخافي من عدم جهوزية منظومة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي للحرب الجديدة.



ووفقا لموقع بازام العبري، حذّر كوخافي في الوثيقة الداخلية السرية من أن الجيش لا يستطيع ان ينتصر في المعركة بدون قوات الاحتياط إلا أنها غير مدربة بما فيه الكفاية.



هذا وأوضح ضباط الاحتياط بما في ذلك قادة كتائب وسرايا في الاحتياط وغيرهم من ضباط العمليات والاستخبارات في الاحتياط بأنه إذا لم يتوقف الجيش عن التصريحات وبدأ بعلاج المشاكل التي تعاني منها منظومة الاحتياط فإن الحرب المقبلة ستكون كارثية لدولة إسرائيل.