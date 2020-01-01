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الشوا يبحث مع اتحاد الغرف التجارية سبل معالجة الوضع الاقتصادي من تداعيات كورونا

الأحد 19 يوليو 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا يبحث مع اتحاد الغرف التجارية سبل معالجة الوضع الاقتصادي من تداعيات كورونا


رام الله /سما/

 بحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري، وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، سبل معالجة الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

واستمع الشوا إلى مطالب جميع القطاعات الأعضاء في الغرف التجارية، والتي قدمها الوفد، وتمثلت في إغلاق المقاصة في حال فرض الإغلاق الكامل، وحينما تعود المقاصة للعمل، يتم جدولة التقاص حسب تواريخ الاستحقاق.

وناقش الاجتماع إعادة النظر في عمولة الشيكات المعادة وهي 60 شيقلا، وعمولة التسويات وهي 50 شيقلا، ودراسة تأجيل الأقساط لفترة جديدة وتكون اختيارية، وتسهيل الإقراض من خلال برنامج استدامة.

وأوضح الشوا أنه سيتم دراسة جميع المطالب من قبل سلطة النقد بروح منفتحة ومتفهمة للظروف الراهنة، مشيرا إلى أن سلطة النقد كانت سباقة ومبادرة من خلال التعليمات والإجراءات التي أصدرتها منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، ما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

#سلطة النقد #عزام الشوا #تجارة رام الله

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