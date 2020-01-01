نقابة الصحفيين: الصحفيان النجار وأبو اسحاق أضربا عن الطعام بعد توقيفهما من النيابة بغزة

سما /وكالات/

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاحد، إن النيابة بغزة زجت الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحق بقضية تزوير، موضحة أنهما أضربا عن الطعام بعد توقيفهما من قبل النيابة.

حملت النقابة في تصريحات صحفية، وزارة التربية والتعليم بغزة المسؤلية الكاملة بقضية النجار وأبو اسحاق.

وأضافت: قررنا مقاطعة وزارة التربية والتعليم بغزة بشكل كامل،و سنعلن خلال الساعات عن عدة فعاليات أمام الوزارة بمدينة غزة.

وتابعت: "لدينا القرائن والدلائل التي تؤكد عدم علاقة زملائنا الصحفيين بالقضية وسنتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابة لإعادة الاعتبار لزملائنا، الذين اعلنوا الاضراب عن الطعام منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم".





