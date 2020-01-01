  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين: الصحفيان النجار وأبو اسحاق أضربا عن الطعام بعد توقيفهما من النيابة بغزة

الأحد 19 يوليو 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين: الصحفيان النجار وأبو اسحاق أضربا عن الطعام بعد توقيفهما من النيابة بغزة


سما /وكالات/

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاحد، إن النيابة بغزة زجت الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحق بقضية تزوير، موضحة أنهما أضربا عن الطعام بعد توقيفهما من  قبل النيابة.

حملت النقابة في تصريحات صحفية،  وزارة التربية والتعليم بغزة المسؤلية الكاملة بقضية النجار وأبو اسحاق.

وأضافت: قررنا مقاطعة وزارة التربية والتعليم بغزة بشكل كامل،و سنعلن خلال الساعات عن عدة فعاليات أمام الوزارة بمدينة غزة.

وتابعت: "لدينا القرائن والدلائل التي تؤكد عدم علاقة زملائنا الصحفيين بالقضية وسنتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابة لإعادة الاعتبار لزملائنا، الذين اعلنوا الاضراب عن الطعام منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم".


 

#نقابة الصحفيين #اعتقال صحفيين #غزة #مثنى النجار #طارق أبو اسحق #قضية تزوير

الأكثر قراءة اليوم

ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

هنية يكشف عن اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

صرخات أحلام تهز الأردن.. حطم رأس ابنته بحجر وجلس قرب جثتها يشرب الشاي

كيف نفذ مقاومو القسام عملية "أبو مطيبق" من مسافة صفر؟

النيل في رسالة عاجلة إلى السيسي: سد إثيوبيا إعلان حرب على مصر وإزالته أمن قومي ..بسام عبد السميع

الأونروا : العام الدراسي بغزة سيبدأ في الثامن من الشهر المقبل

بروفيسور إسرائيلي: الموجة الثانية من كورونا لا شيء مقارنةً بما سيحدث في الشتاء

الأخبار الرئيسية

هدم

هآرتس: هكذا تقيم إسرائيل “يشعستان” في الضفة الغربية مكان الدولة الفلسطينية

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة.. وحالة وفاة في الخليل

أولمرت يشن هجوما كاسحا على نتنياهو: قريبا سيكتشف الإسرائيليون أن الملك جبان.. مخادع وضعيف!

قيادي بمنظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي

متى ستفتحون معبر رفح لعودة العالقين ؟