4 إصابات غير محلية بـ"كورونا" في الأردن

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محليّة.

وبحسب ايجاز صحفي صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء الأردنية، جاءت الاصابات على النحو الآتي: (3) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و1 من العراق)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1218) حالة.

وسجلت أيضاً حالتا شفاء لهذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة، فيما تم إجراء (6715) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (513932) فحصاً.