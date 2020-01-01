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تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة.. وحالة وفاة في الخليل

الأحد 19 يوليو 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة.. وحالة وفاة في الخليل


غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاحد، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه، الى إن الإصابتين من داخل الحجر الصحي، وهما من العائدين مؤخراً عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

كما  أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن وفاة مواطنة (53 عاماً) من مدينة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 64.

وكانت الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وفاة مواطن (69 عاما)، من يطا في الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

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