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26 شخصا يمتلكون نصف ثروة الكوكب

الأحد 19 يوليو 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
26 شخصا يمتلكون نصف ثروة الكوكب


الامم المتحدة /سما/

 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 26 شخصا يمتلكون أكثر من نصف ثروة كوكب الأرض.

وقال غوتيرش خلال محاضرة مخصصة لذكرى نيلسون مانديلا إن "أكثر من 70% من سكان العالم يعيشون في ظروف عدم المساواة المتزايدة".

وأضاف "يعيش أكثر من 70% من سكان العالم مع تفاوت متزايد في الدخل والثروة، وأن 26 شخصا حول العالم يمتلكون أكثر من نصف ثروات العالم".

وأشار إلى أن البلدان النامية، التي تواجه الجائحة، في وضع اقتصادي أكثر ضعفا من ذي قبل.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتخفيف عبء الديون عن هذه الدول والعمل على وضع شروط خاصة للاقتراض.

#أنطونيو غوتيريش #الامم المتحدة #ثروة كوكب الأرض

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