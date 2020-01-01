اعتصام أمام الصليب الأحمر في بيت لحم تضامنًا مع الأسرى

بيت لحم /سما/

نظمت مؤسسات الدفاع عن الأسرى وقوى مختلفة في محافظة بيت لحم، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، وما يواجهونه من ممارسات قمعية وإهمال طبي.

وجاءت الوقفة كذلك تضامنًا مع ثلاثة معتقلين رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم عدي شحادة من مخيم الدهيشة، وفادي غنيمات من صوريف، ومحمد أبو الرب من جنين.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم، صور العديد من الاسرى بينهم صورة الاسيرين نضال أبو عاهور وكمال أبو وعر.

وأشار المتحدثون إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يبلغ 700 أسير مريض، منهم 100 مصابون بأمراض مزمنة مثل السرطان والقلب والكلى، تحتاج لرعاية طبية.