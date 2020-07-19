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طولكرم: إغلاق بلدة أكتابا والمحلات في شوفة لـ 48 ساعة

الأحد 19 يوليو 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: إغلاق بلدة أكتابا والمحلات في شوفة لـ 48 ساعة


طولكرم /سما/

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر رئيس لجنة الطوارئ، إنه في إطار متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فقد تم إغلاق بلدة أكتابا لمدة (48) ساعة ، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 19/7/2020، وذلك بطلب من لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس القروي، وأهالي البلدة، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.

في ذات السياق، قال محافظ طولكرم، إنه بناءً على متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فقد تم إغلاق المحلات والصالونات والمقاهي ومنع التجمعات في بلدة شوفه لمدة (48) ساعة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 19/7/2020، وذلك بطلب من لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس القروي، وأهالي البلدة، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.

#طولكرم #اغلاق بلدات #كورونا

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