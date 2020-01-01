الهيئة المستقلة تستنكر احتجاز صحفَيَين في غزة على خلفية عملهما الصحفي

غزة /سما/

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تكرار احتجاز صحفيين في قطاع غزة على خلفية عملهم الصحفي، داعية إلى حمايتهم واحترام حرية الرأي والتعبير والنشر وتداول المعلومات.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن احتجاز الصحفَيَين مثنى النجار وطارق أبو إسحاق، من محافظة خانيونس جنوب القطاع على خلفية نشرهم تقريراً تدعي وزارة التربية والتعليم عدم صحته.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة التزام الصحفيين بقواعد العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، إلا أنها تشدد على عدم جواز احتجازهم على خلفية عملهم الصحافي، وأن هذا الإجراء يتنافى مع ما تنصت عليه القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية في القطاع بالكف عن احتجاز الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، كما طالبت النيابة العامة في القطاع بحماية حقوق الصحفيين واحترام عملهم، ومحاسبة من ارتكب مخالفات أدت إلى انتهاك حق أي من الصحفيين خلال أدائهم عملهم والتعدي على خصوصيتهم.