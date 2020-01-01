يعالون: نتنياهو يدير البلاد مثل رئيس عصابة

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه بوغي يعالون، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدير البلاد مثل رئيس العصابة.

وذكر يعالون في حواره المطول مع صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة حقيقية، وهناك خطورة أيضا ممثلة في عدم ثقة الرأي العام في القيادة.

وطالب وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست الحالي، بإقالة نتنياهو، لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، خاصة وأنه قاد إسرائيل إلى ثلاث حملات انتخابية، كلفت البلاد 10 مليارات شيكل. [موشيه يعالون]

ولفت يعالون إلى أنه في حال دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية للكنيست، قريبا، فإن نتنياهو لن يصبح رئيسا للوزراء، بدعوى تحويل بلاده إلى حالة من الفوضى، وتردي للأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية.

ويشار إلى أن الآلاف من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس السبت، احتجاجا على سياسة نتنياهو، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد، في وقت استخدمت الشرطة الإسرائيلية المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجا على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".