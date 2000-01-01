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إسرائيل تصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا

الأحد 19 يوليو 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا


القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية "إيست ميد" لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، التي اتفق عليها وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتز مع وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإيطاليا. بحسب موقع "هارتس".
 
وينصب تركيز المشروع على خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر (منها حوالي 550 كيلومترًا من الشاطئ و1350 كيلومترًا من البحر)، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وسيسمح خط الأنابيب لربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.
 
يشار إلى أن خط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرًا على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "أي جي بي".
 
ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.

#الحكومة الاسرائيلية #إيست ميد #اوروبا #اسرائيل #خط أنابيب الغاز

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