  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة

الأحد 19 يوليو 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة


غزة /سما/

عقدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة.

وتمت عملية التسليم من قائم بأعمال رئيس بلدية المغراقة سيد أحمد عبد الرازق واستلام نضال سعدي أبو كميل "أبو البراء" وبحضور مدير عام الرقابة والتوجيه عطاف الكفارنة، ومدير المنطقة أحمد سمارة، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.

وأشاد عطاف الكفارنة، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة سيد عبد الرازق وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية ومثمناً جهوده في خدمة سكان منطقة المغراقة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين

بدوره، عبر رئيس بلدية المغراقة الجديد نضال أبو كميل عن شكره للمجلس البلدي السابق.

وأكد أن المجلس البلدي الجديد سيعمل على تطوير المنطقة والخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، والتأكيد على تفعيل لجان الأحياء والاهتمام بتطوير المنطقة في كافة المجالات.

ويضم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة كلاً من:

أ.سعيد أبو عطيوي (عضواً)

أ.محمد أبو هويشل (عضواً)

م. محمد أبو كميل  (عضواً)

أ.خالد الخباري (عضواً)

#بلدية المغراقة

الأكثر قراءة اليوم

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

صرخات أحلام تهز الأردن.. حطم رأس ابنته بحجر وجلس قرب جثتها يشرب الشاي

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد

كيف نفذ مقاومو القسام عملية "أبو مطيبق" من مسافة صفر؟

النيل في رسالة عاجلة إلى السيسي: سد إثيوبيا إعلان حرب على مصر وإزالته أمن قومي ..بسام عبد السميع

الأونروا : العام الدراسي بغزة سيبدأ في الثامن من الشهر المقبل

الأخبار الرئيسية

أولمرت يشن هجوما كاسحا على نتنياهو: قريبا سيكتشف الإسرائيليون أن الملك جبان.. مخادع وضعيف!

قيادي بمنظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي

متى ستفتحون معبر رفح لعودة العالقين ؟

بروفيسور إسرائيلي: الموجة الثانية من كورونا لا شيء مقارنةً بما سيحدث في الشتاء

هنية يكشف عن اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات