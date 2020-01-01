مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة

غزة /سما/

عقدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة.

وتمت عملية التسليم من قائم بأعمال رئيس بلدية المغراقة سيد أحمد عبد الرازق واستلام نضال سعدي أبو كميل "أبو البراء" وبحضور مدير عام الرقابة والتوجيه عطاف الكفارنة، ومدير المنطقة أحمد سمارة، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.

وأشاد عطاف الكفارنة، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة سيد عبد الرازق وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية ومثمناً جهوده في خدمة سكان منطقة المغراقة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين

بدوره، عبر رئيس بلدية المغراقة الجديد نضال أبو كميل عن شكره للمجلس البلدي السابق.

وأكد أن المجلس البلدي الجديد سيعمل على تطوير المنطقة والخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، والتأكيد على تفعيل لجان الأحياء والاهتمام بتطوير المنطقة في كافة المجالات.

ويضم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغراقة كلاً من:

أ.سعيد أبو عطيوي (عضواً)

أ.محمد أبو هويشل (عضواً)

م. محمد أبو كميل (عضواً)

أ.خالد الخباري (عضواً)