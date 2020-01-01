"كورونا" بأراضي الـ1948: 971 إصابة جديدة خلال أسبوع

القدس المحتلة /سما/

بلغ مجمل عدد المصابين الفلسطينيين بأراضي عام 1948، بفيروس كورونا المستجد نحو 4446، بينهم 412 إصابة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليبلغ مجمل الإصابات خلال الأسبوع الماضي 971 إصابة جديدة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ، ارتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الموجة الثانية إلى 2970، لتشكل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا عن الموجة الأولى، وبالتالي ارتفعت عدد الحالات النشطة في المجتمع الفلسطيني إلى أكثر من 2300.

وأظهرت المعطيات، أن 18098 فحصا أجري في المجتمع الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي، وبهذا تشكل نسبة المصابين 5.3% من مجمل الخاضعين للفحوصات منذ بداية الأسبوع، ليبلغ مجمل عدد الفحوصات 143185 فحصا.

أما عدد الحالات النشطة، فتبقى رهط في المكان الأول بـ268 حالة من أصل 465، تليها باقة الغربية بـ189 من أصل 243، كفر قاسم بـ143 من أصل 181، قلنسوة بـ139 من أصل 154، عرعرة النقب بـ138 من أصل 302، كفر قرع بـ135 من أصل 170، كسيفة بـ121 من أصل 140، الطيبة بـ114 من أصل 169 والناصرة بـ112 من أصل 138.

هذا، وسجلت قلنسوة أعلى ارتفاع في الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بـ119 حالة، بعدها رهط بـ85، كفر قرع بـ73، الناصرة بـ69، باقة الغربية بـ49، الطيبة بـ46، كسيفة بـ41، عين ماهل بـ41، أم الفحم بـ36، جسر الزرقاء بـ34، عرعرة النقب بـ27، جلجولية بـ27، كفر قاسم بـ26 ونحف بـ22 حالة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات الفلسطينية، لغاية صباح اليوم الأحد.

رهط: المصابون 465، المتعافون 197.

عرعرة النقب: المصابون 302، المتعافون 164.

حورة: المصابون 255، المتعافون 209.

دير الأسد: المصابون 157، المتعافون 150.

أم الفحم: المصابون 191، المتعافون 109.

باقة الغربية: المصابون 243، المتعافون 54.

الطيبة: المصابون 169، المتعافون 55.

جت المثلث: المصابون 78، المتعافون 38.

اللقية: المصابون 38، المتعافون 18.

عرعرة المثلث: المصابون 79، المتعافون 16.

جلجولية: المصابون 67، المتعافون 16.

طلعة عارة: المصابون 28، المتعافون 16.

كفر قرع: المصابون 170، المتعافون 35.

البعنة: المصابون 49، المتعافون 39.

شفاعمرو: المصابون 44، المتعافون 18.

جسر الزرقاء: المصابون 97، المتعافون 47.

الفريديس: المصابون 24، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 33.

الناصرة: المصابون 138، المتعافون 26.

طمرة: المصابون 57، المتعافون 25.

كفر قاسم: المصابون 181، المتعافون 38.

سخنين: المصابون 31، المتعافون 19.

كفر كنا: المصابون 22، المتعافون 17.

نحف: المصابون 58، المتعافون 14.

قلنسوة: المصابون 154، المتعافون 15.

مجد الكروم: المصابون 36، المتعافون 23.

الطيرة: المصابون 76، المتعافون 15.

كسيفة: المصابون 140، المتعافون 19.

يافة الناصرة: المصابون 40، المتعافون 8.

عين ماهل: المصابون 41، المتعافون 7.

إكسال: المصابون 35، المتعافون 9.

تل السبع: المصابون 18، المتعافون 12.

كفر برا: المصابون 23، المتعافون 8.

دير حنا: المصابون 18، المتعافون 12.

كفر ياسيف: المصابون 20، المتعافون 8.

كابول: المصابون 18، المتعافون 7.

كفر مندا: المصابون 15، المتعافون 0.

بسمة: المصابون 15، المتعافون 8.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 6.

عسفيا: المصابون 20، المتعافون 5.

الرامة: المصابون 20، المتعافون 6.

بيت جن: المصابون 16، المتعافون 3.

عرابة: المصابون 16، المتعافون 6