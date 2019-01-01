ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله /سما/

يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهم: عدي شحادة، وفادي غنيمات، ومحمد أبو الرب "التيع"، وفق ما ذكر نادي الأسير.

وقال في بيان له اليوم الأحد، إن الأسيرين شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب رفضاً لاعتقالهما الإداري، لافتاً إلى أن شحادة مضرب منذ (27) يوماً، وغنيمات منذ (26) يوماً.

ويواجه الأسيران أوضاعاً صحية صعبة في زنازين سجن "عوفر"، مع استمرار إضرابهما ومرور المزيد من الوقت، وفق نادي الأسير.

ووفقًا لما نقله النادي عن عائلة الأسير شحادة، فقد أصدرت سلطات الاحتلال اليوم، بحق نجلهم البالغ من العمر (24 عامًا) من مخيم الدهيشة، أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر رغم استمراره بالإضراب، ليكون بذلك الأمر الإداري الثالث الصادر بحقه منذ اعتقاله في تاريخ 21 تشرين الثاني 2019.

أما الأسير فادي غنيمات (40 عاماً) من بلدة صوريف في الخليل، وهو معتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، (وهو الاعتقال الخامس له)، صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وفق نادي الأسير، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن قراراً جوهرياً صدر بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، علماً أنه أب لأربع بنات وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسّجن المؤبد المكرر مرتين.

ومن المفترض أن تُعقد للأسير غنيمات جلسة محكمة يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 تموز/ يوليو الجاري، بحسب نادي الأسير.

وفي ذات السياق، يواصل الأسير محمد أبو الرب "التيع" إضرابه عن الطعام منذ أسبوع، اسناداً لرفيقه الأسير كمال أبو وعر الذي يواجه السرطان وفيروس كورونا، وفق النادي، مشيرًا إلى أن الأسير أبو الرب من بلدة قباطية في جنين، محكوم بالسّجن لمدة (30) عاماً، وهو معتقل منذ عام 2003، ويقبع اليوم في عزل سجن "أوهليكدار".