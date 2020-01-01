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وزير الخارجية المصري يزور رام الله للقاء الرئيس عباس

الأحد 19 يوليو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يزور رام الله للقاء الرئيس عباس


القاهرة /سما/

 توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد على رأس وفد إلى عمان فى زيارة للأردن ورام الله، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وآخر التطورات العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال زيارته عمان مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، كما سيجري مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال المتحدث في بيان صحفي اليوم، إن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة رام الله، حيث يستقبله الرئيس محمود عباس.

وأضاف أن زيارة الوزير شكري إلى رام الله تأتي تعبيرًا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#سامح شكر #مصر #الرئيس عباس #الاردن #مخططات الضم

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