أبو بكر يدين الهجمة الإسرائيلية على محافظ القدس

رام الله /سما/

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الهجمة الإسرائيلية على محافظ محافظة القدس عدنان غيث، والذي تم اعتقاله مجددًا اليوم، من منزله في سلوان بالقدس.

وأوضح أبو بكر، أن عملية الاعتقال تمت بعد مداهمة منزل المحافظ غيث بعشرات الجنود والشرطة الإسرائيلية، حيث تم تفتيشه والعبث بمحتوياته وتخريبها.

واعتقل الاحتلال محافظ القدس نحو 17 مرة منذ توليه مهامّه محافظًا للقدس، تضمنت جلسات تحقيق وإبعاد وفرض غرامات وعقوبات.

واعتبر أبو بكر أن اعتقال المحافظ غيث يأتي في سياق استهداف القيادة الفلسطينية ومكونات الدولة ومؤسساتها في مدينة ومحافظة القدس، ويتضح ذلك جليًا بقرار حكومة الاحتلال منعه من دخول محافظات الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.