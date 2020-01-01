"الاقتصاد" تغلق 4 محلات تجارية

رام الله /سما/

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الأحد، 4 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 27 جولة تفتيشية شملت 559 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إتلاف 28 طنًا من مواد غذائية تالفة وإخطار 14 مخالفًا لتصويب وضعهم القانوني.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تحرير 16 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.