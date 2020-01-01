غزة: لا فحوصات جديدة ولا اصابات بفيروس كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها لم يجرِ فحص أي عينة جديدة مشتبهة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 13372 جميعها سلبية باستثناء 72 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 68 حالة، ولا تزال 3 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.



وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 268 مواطنا ومواطنة في ستة مراكز للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.