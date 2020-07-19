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دعت لتشكيل لجنة متخصصة لحل قضايا الصحفيين

لجنة دعم الصحفيين تُدين عرض الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق على النيابة

الأحد 19 يوليو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين تُدين عرض الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق على النيابة


غزة / سما/


أدانت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأحد 19/7/2020، بشدة عرض الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق على النيابة العامة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة للمرة الثانية بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم .
وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن قضية الزميلين مثنى النجار وطارق ابو اسحاق لا تستوجب مطلقاً عرضهما على النيابة وبالإمكان حلها دون تدخل الأجهزة الأمنية.
وتؤكد لجنة دعم الصحفيين أنه على ضوء تزايد الاستدعاءات للصحفيين على خلفية النشر فإنها تدعو لتشكيل لجنة من الأطر والمؤسسات الصحفية بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية في غزة لحل قضايا الصحفيين بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية.
وتشير لجنة دعم الصحفيين إلى أن لجنة الأطر والمؤسسات والكتل الصحفية إلى جانب المؤسسات الحقوقية سجلت نجاحات مهمة لحل قضايا الصحفيين وبإمكانها أن تكون قادرة في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني على حل المزيد من القضايا المتعلقة بالصحفيين والمؤسسات الصحفية في غزة .
لجنة دعم الصحفيين 
 

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