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رام الله : كلية الطيرة تحضر لإنتاج كمامات لمدارس الأونروا بالضفة

الأحد 19 يوليو 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله : كلية الطيرة تحضر لإنتاج كمامات لمدارس الأونروا بالضفة


رام الله /سما/

قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الأحد، ان كلية مجتمع المرأة برام الله/ كلية الطيرة، ستقوم بإنتاج 51 ألف كمامة لتلبية احتياج المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية ضمن الخطة الوقائية المتبعة في عودة الطلبة إلى المدارس.

وبينت المؤسسة في بيانها ان إنتاج الكمامات سيتم بإشراف مختبراتها لضمان تطبيق المواصفة الفلسطينية خاصة ان الكمامات معدة للاستخدام المتكرر ستوزع على 51 ألف طالب وطالبة ومختلف العاملين في الجهاز التعليمي في مدارس الغوث واللاجئين في الضفة الغربية، استناداً إلى البروتوكول الصحي بما يضمن الوقاية والسلامة للجميع.

وتتولى خريجات من كلية الطيرة عملية إنتاج الكمامات بتمويل من قسم التعليم في وكالة (الأونروا) على مدار شهرين بما يلبي احتياج المدارس من هذه الكمامات الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل مؤقتة لنحو 20 طالبة ستعمل في عملية الإنتاج التي ستبدأ قريباً.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة" نشجع هذه الأفكار التي من شأنها إنتاج الكمامات بأقل الامكانيات وتخلق فرص عمل مؤقتة خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة ونحن جاهزون للتعاون مع المراكز والكليات التعليمية التي ترغب في إنتاج الكمامات لتلبية احتياج المدارس من هذا المستلزم الوقائي.

ومن الجدير ذكره تعمل 48 منشأة صناعية على إنتاج الكمامات واللباس الواقي تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تنتج يوميا نحو 200 ألف كمامة (متكرر وغير متكرر الاستخدام) وتشغل 800 يد عاملة لتلبية احتياج السوق من هذه الأصناف.

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