هيئة سوق رأس المال تصدر تقريرها السنوي للعام 2019

رام الله /سما/

أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام 2019، وتضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، وهي قطاعات: الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي.

كما تضمن التقرير السنوي فصولا عن واقع هذه القطاعات، ركز فيها على أهم التطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2019 في هذه القطاعات.

وتناول التقرير أهم المستجدات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية، بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2019، وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية.

وأفرد التقرير فصلا خاصا حول الشمول المالي في فلسطين إضافة للحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين.

كما استعرض التطلعات المستقبلية للقطاعات المالية غير المصرفية في ظل التحديات التي تشهدها الهيئة وقطاعاتها ضمن التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، واحتوى التقرير على البيانات والمعلومات القطاعية التي تعتبر مرجعاً مهماً للمهتمين والباحثين.