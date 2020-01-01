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بروفيسور إسرائيلي: الموجة الثانية من كورونا لا شيء مقارنةً بما سيحدث في الشتاء

الأحد 19 يوليو 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروفيسور إسرائيلي: الموجة الثانية من كورونا لا شيء مقارنةً بما سيحدث في الشتاء


القدس المحتلة / سما /

 حذر البروفيسور أرنون أفيك نائب مدير مركز شيبا الطبي في مستشفى تل هشومير الإسرائيلي، اليوم الأحد، من موجة جديدة من فيروس كورونا ستكون أكثر فتكًا وأشد من حيث عدد الوفيات والإصابات خلال فترة الشتاء.

وقال أفيك في تصريحات لاستديو موقع يديعوت أحرونوت، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا لا شيء مقارنةً بما سيحدث في الشتاء المقبل خلال أشهر قليلة.

وأضاف "ما سنراه في الشتاء، سيكون مذهلًا وخطيرًا، ولن نستطيع التفريق بين الانفلونزا العادية والكورونا لأنها تحمل ذات الأعراض".

وشدد على ضرورة تحويل الميزانيات للمستشفيات ودعمها لكي تستطيع مواجهة كورونا في فترة الشتاء، محذرًا من انهيار المستشفيات وعدم قدرتها على مواجهة موجة الشتاء.

وقال "دعونا نمتلك الوسائل اليوم ونبني جدارًا حديديًا يسمح للمستشفيات الإسرائيلية بالعمل في الشتاء".

#فيروس كورونا #اسرائيل #الشتاء

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