مصري يشعل النار في والدته وزوجته وبناته

وكالات / سما /

قالت وسائل إعلام مصرية، أمس السبت، إن مواطنا بمحافظة أسيوط (صعيد مصر) أقدم على إشعال النيران في والدته، وزوجته، وبناته الـ4 بمدينة البداري في أسيوط، ما أدى لوفاتهم جميعا عدا فتاة (17 عاما) نُقلت إلى المستشفى، وذلك بسبب خلافات بينهم على المصاريف.

وكشفت التحريات الأولى لمباحث مركز شرطة البداري بأسيوط عن الحريق الذي شب بإحدى الشقق السكنية، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة طفلة بالبداري، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وأنه يعاني من اضطراب نفسي، حيث أشعل النيران في والدته وزوجته وبناته وأغلق عليهن باب الشقة بسبب خلافات أسرية على المصاريف، وجارٍ ضبطه واتخاذ اللازم.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري بنشوب حريق بمنزل "حسام. أ .م" بمنطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز ومدينة البداري إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول بالمنزل بالكامل.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من: "جمالات. ح .ح" (70 عاما)، والدة صاحب الشقة، و"أميمة .ع .ب" (41 عاما)، زوجة صاحب الشقة، و"دينا .ح .أ" (10 أعوام)، و"بسنت .ح .أ" (6 أعوام)، و"روان. ح .أ" (3 أعوام)، بنات صاحب الشقة، وإصابة ابنته "وردة. ح .أ" (17 عاما)، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي ونقل المصابة للعلاج، وجارٍ ضبط المتهم للعرض على النيابة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.